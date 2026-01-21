В Госдуме предложили отменить комиссии за денежные переводы между родственниками

Депутаты Госдумы предложили отменить комиссии за внутрисемейные денежные переводы между близкими родственниками — супругами, родителями и детьми до 24 лет. Предлагается создать механизм для бесплатных переводов подтверждённых родственников через банки и быстрые платежные системы. Подтверждение родства будет однократным — через документы в банке или верифицированный аккаунт на госуслугах, что позволит автоматизировать процесс и применить нулевую комиссию.

Депутаты Госдумы предложили отменить комиссии за внутрисемейные денежные переводы между близкими родственниками, включая супругов, родителей и детей до 24 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Авторами предложения выступили лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В письме они подчеркнули необходимость создания специального механизма, который обеспечит возможность бесплатных переводов денежных средств между подтвержденными близкими родственниками через банковские и быстрые платежные системы.

Согласно предложенной мере, подтверждение родства будет осуществляться однократно, предоставляя соответствующие документы в банк или используя верифицированный аккаунт на портале государственных услуг. Это позволит автоматизировать процесс и применять нулевую комиссию для таких переводов.

Сергей Миронов отметил, что переводы между родственниками стали массовым явлением, и даже небольшая комиссия может накопиться в значительную сумму за год. Он подчеркнул, что это создает ненужную финансовую нагрузку на семьи и противоречит принципам социальной справедливости.