Уиткофф заявил, что надеется на встречу с Путиным 22 января
Как передало Bloomberg, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют обсудить гарантии безопасности на Украине и представить проекты планов по урегулированию конфликта.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 22 января. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на телеканал CNBC.
