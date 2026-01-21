Уиткофф: работа над мирным планом РФ и Украины завершена на 90%

Работа над мирным планом для урегулирования конфликта между Россией и Украиной завершена на 90%. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Украинцы заявили, что мы выполнили работу на 90%, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще более значительного прогресса», — заявил он.

Также Уиткофф отметил, что Дональд Трамп по-прежнему сосредоточен на мирном соглашении.