ТАСС: мошенники предлагают установить россиянам «новую версию» WhatsApp*

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, злоумышленники утверждают, что новая версия мессенджера работает без замедлений и ограничений. Немкин добавил, что россиян убеждают перейти по ссылке и установить стороннее приложение. Депутат пояснил, что аферисты таким образом могут получить доступ к банковским уведомлениям и одноразовым кодам. Немкин призвал не переходить по «сомнительным» ссылкам, не устанавливать приложения из непроверенных источников и критически относиться к любым обещаниям «обойти ограничения».

*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.