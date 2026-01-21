ТАСС: мошенники предлагают установить россиянам «новую версию» WhatsApp*

Мошенники предлагают установить россиянам якобы новую версию WhatsApp*. Об этом 21 января ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По его словам, злоумышленники утверждают, что новая версия мессенджера работает без замедлений и ограничений. Немкин добавил, что россиян убеждают перейти по ссылке и установить стороннее приложение.
Депутат пояснил, что аферисты таким образом могут получить доступ к банковским уведомлениям и одноразовым кодам.
Немкин призвал не переходить по «сомнительным» ссылкам, не устанавливать приложения из непроверенных источников и критически относиться к любым обещаниям «обойти ограничения».
*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.