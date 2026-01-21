Соцвыплаты и страховые пособия в РФ проиндексируют автоматически

«Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления», — говорится в сообщении.

Социальный фонд России объявил об автоматической индексации социальных выплат и страховых пособий в феврале. Об этом сообщили в телеграм-канале фонда.

