Силы ПВО за день уничтожили 32 украинских беспилотника

21 января в период с 9:00 до 18:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большую часть дронов сбили над акваториями южных морей. Так, 21 беспилотник уничтожили над Азовским морем, еще четыре — над Черным морем. Два БПЛА сбили над территорией Республики Крым и два — над Курской областью.

По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили над Брянской областью, Краснодарским краем и Республикой Татарстан.