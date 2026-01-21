Сенатор Шейкин: в РФ последовательно вводят меры против Telegram

В России последовательно принимаются меры против Telegram из-за его отказа сотрудничать в борьбе с преступностью. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Так он прокомментировал сообщения о трудностях с загрузкой видео в Telegram, которые в последнее время стали беспокоить пользователей.

Кроме того, с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера. В сервисе не работают аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов, добавил Шейкин.