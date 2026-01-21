Роспатент зарегистрировал сасовский чибрик и сапожковскую игрушку

В начале 2026 года Роспатент зарегистрировал два географических указания из Рязанской области — сасовский чибрик и сапожковскую глиняную игрушку. Об этом сообщает пресс-служба Роспатента.

Сапожковская глиняная игрушка представляет собой пример народного ремесла. Ее делают из глины, добываемой возле деревни Александро-Прасковинка Сапожковского района, где нет песчаных примесей, а красная глина богата пластичным минералом каолинитом. Фигурки размером от 3 до 30 см включают свистульки «улютки», всадников, сказочных животных и женские фигурки в колоколообразных юбках и кокошниках.

Сасовский чибрик — это небольшой круглый пирожок из дрожжевого теста с разнообразными начинками. История блюда уходит в XVII век, когда через Сасово проходили торговые пути, а местные крестьяне искали быстрые и сытные блюда для работы в поле. Сегодня чибрики готовят по оригинальной рецептуре с использованием современных технологий, с начинкой из варенья, яблок, ягод, мяса, грибов или лука.

Фото: администрация города Сасово.