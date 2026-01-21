Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 450
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
846
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 725
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 792
Роспатент зарегистрировал сасовский чибрик и сапожковскую игрушку
В начале 2026 года Роспатент зарегистрировал два географических указания из Рязанской области — сасовский чибрик и сапожковскую глиняную игрушку. Об этом сообщает пресс-служба Роспатента.

В начале 2026 года Роспатент зарегистрировал два географических указания из Рязанской области — сасовский чибрик и сапожковскую глиняную игрушку. Об этом сообщает пресс-служба Роспатента.

Сапожковская глиняная игрушка представляет собой пример народного ремесла. Ее делают из глины, добываемой возле деревни Александро-Прасковинка Сапожковского района, где нет песчаных примесей, а красная глина богата пластичным минералом каолинитом. Фигурки размером от 3 до 30 см включают свистульки «улютки», всадников, сказочных животных и женские фигурки в колоколообразных юбках и кокошниках.

Сасовский чибрик — это небольшой круглый пирожок из дрожжевого теста с разнообразными начинками. История блюда уходит в XVII век, когда через Сасово проходили торговые пути, а местные крестьяне искали быстрые и сытные блюда для работы в поле. Сегодня чибрики готовят по оригинальной рецептуре с использованием современных технологий, с начинкой из варенья, яблок, ягод, мяса, грибов или лука.

Фото: администрация города Сасово.