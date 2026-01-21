Полиция ищет очевидцев ДТП на трассе Р-132 в Рязанском районе

Следственное управление УМВД России по Рязанской области ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, 23 апреля 2025 года около 00:00 на 493-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязанском районе 26-летний житель Рязани, управляя автомобилем Kia, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пассажир автомобиля (25-летний житель Рязани) получил телесные повреждения, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Очевидцев происшествия и лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят обратиться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, либо по телефону (4912) 44-46-08.