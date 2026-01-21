Онищенко высказался об эффективности вакцины против гонконгского гриппа

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с заявлением, опровергающим миф о неэффективности вакцины против штамма гриппа H3N2, известного как гонконгский. На пресс-конференции в Москве он отметил, что вакцинация проводилась против четырех штаммов: H3N2, H1N1 и двух штаммов B. По его словам, H3N2 в настоящее время доминирует, но это не означает, что вакцина не работает. Онищенко подчеркнул, что структура заболеваемости не изменилась, и вакцина, содержащая H3N2, по-прежнему эффективна. Он также отметил, что влияние этого штамма будет продолжать расти.

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с заявлением, опровергающим миф о неэффективности вакцины против штамма гриппа H3N2, известного как гонконгский. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции в Москве он отметил, что вакцинация проводилась против четырех штаммов: H3N2, H1N1 и двух штаммов B.

По его словам, H3N2 в настоящее время доминирует, но это не означает, что вакцина не работает. Онищенко подчеркнул, что структура заболеваемости не изменилась, и вакцина, содержащая H3N2, по-прежнему эффективна.

Он также отметил, что влияние этого штамма будет продолжать расти.