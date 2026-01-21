Назначены настоятель и клирик в двух храмах Рязанской области

Новым настоятелем Архангельского храма в Михайлове стал протоиерей Игорь Никандров. Указом митрополита Рязанского и Михайловского Марка Никандрова приняли в клир Рязанской епархии. Прошлый настоятель храма Вячеслав Штанько стал клириком Казанского монастыря в Рязани. Также назначен новый иерей в Солотчинский монастырь. Им стал Олег Просняков. Ранее там служил протоиерей Владимир Алехин, а Просняков был священником в храме Матроны Московской в Рязани.

