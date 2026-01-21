Минздрав включит сервисы для диабетиков в «белые списки» в 2026 году

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сервисы мониторинга глюкозы попадут в «белые списки» в первом квартале 2026 года. Трансляцию вел Кремль.

По словам Мурашко, это обеспечит стабильную работу приложений даже при ограниченном доступе к мобильному интернету.

Инициатива появилась после обращения журналистки из Белгорода Анны Рудченко на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Она рассказала, что в приграничных регионах системы дают сбой, и родители не могут отслеживать состояние своих детей.