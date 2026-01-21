Каток на Лыбедском бульваре проработает до 20 февраля

Отмечается, что каток оснащен системой охлаждения, позволяющей сохранять лед при небольшом «плюсе». Размер ледовой арены — 40 на 20 м, она вмещает до 50 человек. Рядом обустроены пункты проката и заточки коньков, раздевалки и туалеты.