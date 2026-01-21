Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.82 0.06 21/01
ЦБ EUR 91.2 1.04 21/01
Нал. USD 78.10 / 78.30 21/01 12:25
Нал. EUR 91.00 / 91.76 21/01 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 2026 18:11
1 303
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
807
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 624
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 626
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
«Известия»: ВУЗы изменили списки обязательных предметов ЕГЭ при поступлении
Российские вузы внесли изменения в перечень вступительных испытаний для абитуриентов за 12 дней до окончания срока подачи заявлений на ЕГЭ. Корректировки затронули 48 направлений подготовки. Физика стала обязательной для большинства инженерных и технических направлений, а история — для гуманитарных специальностей. Будущие учителя теперь обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Для направления «русский язык и литература» в 2026 году необходимо будет сдавать русский язык, литературу и историю. Аналогичные изменения произошли и в других областях, включая биологию. Вузы получили право устанавливать ЕГЭ по истории как обязательное испытание на 21 направлении подготовки.

Российские вузы внесли изменения в перечень вступительных испытаний для абитуриентов всего за 12 дней до окончания срока подачи заявлений на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как сообщает издание «Известия», корректировки затронули 48 направлений подготовки и связаны с обновлением перечня экзаменов, утверждаемого Министерством науки и высшего образования РФ.

Согласно новым правилам, физика стала обязательным экзаменом для большинства инженерных и технических направлений, а история — для значительной части гуманитарных специальностей. Также изменились требования к поступлению на педагогические направления: будущие учителя теперь обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Например, абитуриенты, планирующие преподавать историю, должны сдавать именно этот предмет, а будущие учителя химии — химию.

Для направления «русский язык и литература» в 2026 году абитуриенты должны будут сдавать русский язык, литературу и историю. Ранее перечень экзаменов по выбору был значительно шире. Аналогичные изменения произошли и в других областях, включая биологию.

Кроме того, вузы получили право устанавливать ЕГЭ по истории как обязательное профильное вступительное испытание на 21 направлении подготовки. В то же время на некоторых специальностях были расширены перечни экзаменов по выбору, включая географию, информатику и математику.

Изменения связаны с приказом Минобрнауки от 26 ноября 2025 года № 904. Вузы обязаны опубликовать окончательные перечни вступительных испытаний до 20 января 2026 года, в то время как подача заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля.