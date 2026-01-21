«Известия»: ВУЗы изменили списки обязательных предметов ЕГЭ при поступлении

Российские вузы внесли изменения в перечень вступительных испытаний для абитуриентов всего за 12 дней до окончания срока подачи заявлений на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Как
Согласно новым правилам, физика стала обязательным экзаменом для большинства инженерных и технических направлений, а история — для значительной части гуманитарных специальностей. Также изменились требования к поступлению на педагогические направления: будущие учителя теперь обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Например, абитуриенты, планирующие преподавать историю, должны сдавать именно этот предмет, а будущие учителя химии — химию.
Для направления «русский язык и литература» в 2026 году абитуриенты должны будут сдавать русский язык, литературу и историю. Ранее перечень экзаменов по выбору был значительно шире. Аналогичные изменения произошли и в других областях, включая биологию.
Кроме того, вузы получили право устанавливать ЕГЭ по истории как обязательное профильное вступительное испытание на 21 направлении подготовки. В то же время на некоторых специальностях были расширены перечни экзаменов по выбору, включая географию, информатику и математику.
Изменения связаны с приказом Минобрнауки от 26 ноября 2025 года № 904. Вузы обязаны опубликовать окончательные перечни вступительных испытаний до 20 января 2026 года, в то время как подача заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля.