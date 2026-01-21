«Известия»: ВУЗы изменили списки обязательных предметов ЕГЭ при поступлении

Российские вузы внесли изменения в перечень вступительных испытаний для абитуриентов всего за 12 дней до окончания срока подачи заявлений на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как сообщает издание «Известия», корректировки затронули 48 направлений подготовки и связаны с обновлением перечня экзаменов, утверждаемого Министерством науки и высшего образования РФ.

Согласно новым правилам, физика стала обязательным экзаменом для большинства инженерных и технических направлений, а история — для значительной части гуманитарных специальностей. Также изменились требования к поступлению на педагогические направления: будущие учителя теперь обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Например, абитуриенты, планирующие преподавать историю, должны сдавать именно этот предмет, а будущие учителя химии — химию.

Для направления «русский язык и литература» в 2026 году абитуриенты должны будут сдавать русский язык, литературу и историю. Ранее перечень экзаменов по выбору был значительно шире. Аналогичные изменения произошли и в других областях, включая биологию.

Кроме того, вузы получили право устанавливать ЕГЭ по истории как обязательное профильное вступительное испытание на 21 направлении подготовки. В то же время на некоторых специальностях были расширены перечни экзаменов по выбору, включая географию, информатику и математику.

Изменения связаны с приказом Минобрнауки от 26 ноября 2025 года № 904. Вузы обязаны опубликовать окончательные перечни вступительных испытаний до 20 января 2026 года, в то время как подача заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля.