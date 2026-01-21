ГАИ проведет в Рязанской области рейд «Пешеход»

В среду, 21 января, в Рязанской области пройдет рейдовое мероприятие «Пешеход». Инспекторы напомнят жителям о необходимости строго соблюдать правила перехода проезжей части и укажут на основные факторы аварийности с участием пешеходов. Полицейские также призовут взрослых спешиваться при переходе дороги с детьми на зимнем инвентаре и соблюдать осторожность на пешеходных переходах.

Участникам дорожного движения вручат световозвращающие элементы. Взрослым напомнят, что за детьми, находящимися рядом с проезжей частью, нужно следить.