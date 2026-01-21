F6: у школьников начали просить «в аренду» аккаунты в сервисах объявлений

С декабря 2025 года мошенники активно используют новую схему на школьников и студентов — предлагают «аренду» аккаунтов в сервисах бесплатных объявлений, сообщают в ТАСС со ссылкой на F6. Через TikTok обещают за аккаунт выплаты от 7 до 18 тыс. рублей. Из-за ограничений на сим-карты мошенники не могут создавать аккаунты сами и требуют от арендаторов: возраст от 14 лет, аккаунт старше 90 дней, подтвержденная личность. Передав аккаунт, пользователь теряет к нему доступ, а мошенники размещают фейки. Жертв ведут в Telegram-боты для ввода логина и пароля, предлагают «предоплату» и требуют оформить зарплатную карту в банках — это дополнительный доход мошенников.

