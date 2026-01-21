Рязань
F6: у школьников начали просить «в аренду» аккаунты в сервисах объявлений
С декабря 2025 года мошенники активно используют новую схему на школьников и студентов — предлагают «аренду» аккаунтов в сервисах бесплатных объявлений, сообщают в ТАСС со ссылкой на F6. Через TikTok обещают за аккаунт выплаты от 7 до 18 тыс. рублей. Из-за ограничений на сим-карты мошенники не могут создавать аккаунты сами и требуют от арендаторов: возраст от 14 лет, аккаунт старше 90 дней, подтвержденная личность. Передав аккаунт, пользователь теряет к нему доступ, а мошенники размещают фейки. Жертв ведут в Telegram-боты для ввода логина и пароля, предлагают «предоплату» и требуют оформить зарплатную карту в банках — это дополнительный доход мошенников.

С декабря 2025 года мошенники начали активно использовать новую схему, нацеленную на школьников и студентов. Они предлагают «аренду» аккаунтов в сервисах бесплатных объявлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию F6.

Злоумышленники привлекают молодежь через TikTok, обещая за передачу аккаунта крупному рекламному агентству суммы от 7 до 18 тысяч рублей.

Согласно информации F6, после введения ограничений на количество сим-карт, мошенникам стало сложнее регистрировать аккаунты самостоятельно. Условия для «аренды» включают возраст старше 14 лет, более 90 дней со дня регистрации аккаунта и подтвержденную личность владельца. После передачи аккаунта пользователи теряют возможность им пользоваться, а сами мошенники используют аккаунты для размещения фейковых объявлений.

Потенциальных жертв направляют в Telegram-боты, где их просят ввести логин и пароль от аккаунта. Также мошенники предлагают «предоплату» через связь с несколькими операторами. Большую часть средств жертвы могут получить, только оформив «зарплатную карту» в определенных банках — так мошенники также получают доход за привлечение новых клиентов.

Аналитик F6 Анастасия Князева предупредила, что жертвы не только не получают обещанные выплаты, но и нарушают условия сервисов, передавая свои аккаунты.