ЦБ назвал инфляцию в 2025 году рекордно низкой за пять лет

Инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,6% — это минимальный показатель с 2020 года, сообщил Банк России. В ЦБ отметили, что устойчивые показатели инфляции находились в диапазоне 4-6%. Регулятор намерен сохранять жесткую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к целевым 4%.

По данным Росстата, продовольственные товары за год подорожали в среднем на 5,24% (против 11,05% в 2024 году). Плодоовощная продукция подешевела на 8,8%, яйца — на 20%, сахар — на 6,4%. При этом выросли цены на мороженую рыбу (+17%), алкоголь и хлеб (+11%), передает РБК.

Непродовольственные товары подорожали на 2,99%. Бензин вырос в цене на 10,8%, лекарства — на 9,9%, табачные изделия — на 7,1%. Одновременно подешевели техника, электроника и автомобили.

Услуги за год подорожали в среднем на 9,3%, что также ниже показателя 2024 года.