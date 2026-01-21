Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.52 -0.3 22/01
ЦБ EUR 90.72 -0.48 22/01
Нал. USD 78.01 / 77.70 21/01 18:20
Нал. EUR 90.70 / 92.20 21/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 424
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
838
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 708
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 767
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ЦБ назвал инфляцию в 2025 году рекордно низкой за пять лет
Инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,6% — это минимальный показатель с 2020 года, сообщил Банк России. В ЦБ отметили, что устойчивые показатели инфляции находились в диапазоне 4-6%. Регулятор намерен сохранять жесткую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к целевым 4%.

Инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,6% — это минимальный показатель с 2020 года, сообщил Банк России.

В ЦБ отметили, что устойчивые показатели инфляции находились в диапазоне 4-6%. Регулятор намерен сохранять жесткую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к целевым 4%.

По данным Росстата, продовольственные товары за год подорожали в среднем на 5,24% (против 11,05% в 2024 году). Плодоовощная продукция подешевела на 8,8%, яйца — на 20%, сахар — на 6,4%. При этом выросли цены на мороженую рыбу (+17%), алкоголь и хлеб (+11%), передает РБК.

Непродовольственные товары подорожали на 2,99%. Бензин вырос в цене на 10,8%, лекарства — на 9,9%, табачные изделия — на 7,1%. Одновременно подешевели техника, электроника и автомобили.

Услуги за год подорожали в среднем на 9,3%, что также ниже показателя 2024 года.