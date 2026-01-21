Актер из сериала «След» умер на автобусной остановке

Дмитрию Марфину было 47 лет. Его не стало 20 января. По данным СМИ, он вышел из автобуса и упал замертво. Прощание с актером проведут в двух городах: кремацию проведут в Москве, а прах увезут на его родину в Тольятти. Дмитрий Марфин был известный по ролям в комедийном проекте «СашаТаня» и многочисленным криминальным сериалам: «Шеф. Возвращение», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». Всего в его списке 37 проектов.

