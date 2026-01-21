Актер из сериала «След» умер на автобусной остановке
Дмитрию Марфину было 47 лет. Его не стало 20 января. По данным СМИ, он вышел из автобуса и упал замертво. Прощание с актером проведут в двух городах: кремацию проведут в Москве, а прах увезут на его родину в Тольятти. Дмитрий Марфин был известный по ролям в комедийном проекте «СашаТаня» и многочисленным криминальным сериалам: «Шеф. Возвращение», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». Всего в его списке 37 проектов.
Актер из сериала «След» умер на автобусной остановке. Об этом сообщает
Дмитрию Марфину было 47 лет. Его не стало 20 января. По данным СМИ, он вышел из автобуса и упал замертво.
Прощание с актером проведут в двух городах: кремацию проведут в Москве, а прах увезут на его родину в Тольятти.
Дмитрий Марфин был известный по ролям в комедийном проекте «СашаТаня» и многочисленным криминальным сериалам: «Шеф. Возвращение», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». Всего в его списке 37 проектов.