Жители Солотчи остались без света из-за падения дерева на провода
Жители Солотчи остались без света из-за падения дерева на провода. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
Электроснабжения нет по следующим улицам:
- Гайдара,
- Дачной,
- Железнодорожной,
- Зеленой,
- Казанской,
- Куркова,
- Курортном проезде,
- Порядок,
- Солотча,
- Монастырской,
- Новой,
- Почтовой,
- Больничной,
- Коммунальной,
- Владимирской,
- Песчаной,
- Сосновой,
- Дунай,
- Луговой,
- Грибной.
Над устранением проблем работают несколько бригад.