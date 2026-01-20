Заслуженная артистка России Лариса Крамер умерла на 85-м году жизни

Заслуженная артистка России Лариса Крамер скончалась на 85-м году жизни. Об этом 20 января сообщил Псковский академический театр драмы имени Пушкина.

«С глубокой скорбью сообщаем: сегодня, 20 января, на 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Ивановна Крамер», — говорится в сообщении театра.

В труппе Псковского театра драмы актриса прослужила 55 лет: с 1961 по 2016 годы. За это время она сыграла более 150 ролей.

Информацию о дате и месте прощания с артисткой сообщат позднее.

Фото: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина.