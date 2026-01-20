За ночь над Россией уничтожили 32 БПЛА

В течение прошедшей ночи над Россией дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России 20 января. По данным ведомства, по 9 БПЛА сбили над территорией Брянской области и Республики Крым, 3 — над Воронежской областью, по 2 — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями. Также еще 1 перехватили над Смоленской областью.

