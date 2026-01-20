Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 002
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
740
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 379
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 339
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА. Помимо объектов ВПК, под удар попали энергообъекты и транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, склады боеприпасов и цеха производства БПЛА.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.