ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА. Помимо объектов ВПК, под удар попали энергообъекты и транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, склады боеприпасов и цеха производства БПЛА. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.