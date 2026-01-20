ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА. Помимо объектов ВПК, под удар попали энергообъекты и транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, склады боеприпасов и цеха производства БПЛА. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА. Помимо объектов ВПК, под удар попали энергообъекты и транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, склады боеприпасов и цеха производства БПЛА.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.