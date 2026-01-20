Вице-губернатор Бранов: бюджет региона достиг 122,3 млрд рублей за 2025 год

Стало известно, что в 2025 году бюджетные доходы региона достигли 122,3 миллиарда рублей. Это на 102% выше от запланированного уровня. Налоговые и неналоговые поступления составили 86,7 миллиарда рублей, превысив план на 3%. Бранов подчеркнул важность поддержания финансовой дисциплины и повышения эффективности использования бюджетных средств. Также на совещании прошла подготовка проектов по благоустройству в шести муниципалитетах.

Вице-губернатор Артём Бранов провёл оперативное совещание с членами регправительства. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото: соцсети.