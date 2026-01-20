В Солотче у Лысой горы обвалилось дерево

В Солотче упало дерево. Об этом сообщили в телеграм-канале «Солотча инфо». Как уточняется, в районе Лысой горы дерево обвалилось и держится только на табличке «Лысая гора 70 м» и ветке, «которая при падении стала подпоркой». Пожалуйста, будьте аккуратнее при перемещении по дороге", — пишут очевидцы.

Фото: Солотча инфо.