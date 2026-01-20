Рязань
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 056
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
750
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 420
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 391
ИТОГИ ГОДА 2025
В Шилове 21 января на нескольких улицах временно отключат электроэнергию
В поселке Шилово Рязанской области 21 января запланированы отключения электроэнергии из-за технического обслуживания трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в Шиловском филиале АО «РОЭК».

С 9:00 до 12:00 электричество отключат:

  • на улице Спасской (дома № 40-90);
  • улице Исаева (дома № 2-23);
  • улице Советской (дома № 24-42 и № 41-49);
  • в музее, доме быта, парке «Улыбка» и на объектах ООО «Газпром».

С 14:00 до 16:00 без света останутся:

  • дома № 1-17 на улице Спасской;
  • дома № 1-24 на улице Мичуринской;
  • дом № 2 на Набережной;
  • дома № 1-21 на улице Приокской со стороны ЦРБ.

Отключение также затронет артскважину МУП ТЭС, детский сад № 4, баню, церковь, военкомат и КНС МУП ТЭС.

По возникающим вопросам жители могут обратиться к диспетчеру Шиловского филиала АО «РОЭК» по телефону +7 (4912) 40-87-11.