В Шилове 21 января на нескольких улицах временно отключат электроэнергию

В поселке Шилово Рязанской области 21 января запланированы отключения электроэнергии из-за технического обслуживания трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в Шиловском филиале АО «РОЭК».

В поселке Шилово Рязанской области 21 января запланированы отключения электроэнергии из-за технического обслуживания трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в Шиловском филиале АО «РОЭК».

С 9:00 до 12:00 электричество отключат:

на улице Спасской (дома № 40-90);

улице Исаева (дома № 2-23);

улице Советской (дома № 24-42 и № 41-49);

в музее, доме быта, парке «Улыбка» и на объектах ООО «Газпром».

С 14:00 до 16:00 без света останутся:

дома № 1-17 на улице Спасской;

дома № 1-24 на улице Мичуринской;

дом № 2 на Набережной;

дома № 1-21 на улице Приокской со стороны ЦРБ.

Отключение также затронет артскважину МУП ТЭС, детский сад № 4, баню, церковь, военкомат и КНС МУП ТЭС.