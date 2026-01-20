В Шилове 21 января на нескольких улицах временно отключат электроэнергию
В поселке Шилово Рязанской области 21 января запланированы отключения электроэнергии из-за технического обслуживания трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в Шиловском филиале АО «РОЭК».
С 9:00 до 12:00 электричество отключат:
- на улице Спасской (дома № 40-90);
- улице Исаева (дома № 2-23);
- улице Советской (дома № 24-42 и № 41-49);
- в музее, доме быта, парке «Улыбка» и на объектах ООО «Газпром».
С 14:00 до 16:00 без света останутся:
- дома № 1-17 на улице Спасской;
- дома № 1-24 на улице Мичуринской;
- дом № 2 на Набережной;
- дома № 1-21 на улице Приокской со стороны ЦРБ.
Отключение также затронет артскважину МУП ТЭС, детский сад № 4, баню, церковь, военкомат и КНС МУП ТЭС.
По возникающим вопросам жители могут обратиться к диспетчеру Шиловского филиала АО «РОЭК» по телефону