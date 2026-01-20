В рязанском магазине продавали алкоголь без лицензии

Полицейские установили, что 60-летняя предпринимательница продает алкоголь без лицензии. На спиртное не было документов, в том числе подтверждающих качество продукции. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за это нарушение. Теперь на нее завели уголовное дело по статье 171.4 УК РФ, по которой грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на год.

