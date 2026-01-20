В Рязанской области запретят продажу алкоголя

Это следует из закона «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Спиртное нельзя будет купить в День российского студенчества, который отмечается 25 января. Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя в общепите.