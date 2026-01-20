В Рязанской области временно закроют движение по мосту через Оку

В среду, 21 января, с 10:00 до 13:00 движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в районе села Троица будет приостановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале «Наплавные мосты Спасского района».

Ограничения вводят по техническим причинам. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Фото: минтранс Рязанской области.