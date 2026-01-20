В Рязанской области назначена новая глава минтранса
Как рассказал губернатор Павел Малков, Павел Супрун продолжит работать в региональном правительстве в должности заместителя председателя, курируя строительный блок и дороги. А главой минтранса назначена Антонина Черских. Ранее чиновница работала в ведомстве в должности заместителя министра.
Фото — скриншот трансляции заседания правительства.