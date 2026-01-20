В Рязанской области лиса загрызла трех кошек

«Утром 18 января в микрорайоне Северный у дома № 4 лиса порвала трех кошек и осталась стоять около дома. Одна из жительниц из окна на нее крикнула — попыталась прогнать, но лиса как стояла, так и продолжила стоять», — рассказал Валерий. Местные жители все чаще стали замечать диких животных в поселке на Пушкарской улице, на 50 лет Октября, на Большой Дороге, Первомайской и в Северном микрорайоне.

В Сапожке лиса загрызла трех кошек. Об этом сообщил житель поселка издательству «Пресса».

«Утром 18 января в микрорайоне Северный у дома № 4 лиса порвала трех кошек и осталась стоять около дома. Одна из жительниц из окна на нее крикнула — попыталась прогнать, но лиса как стояла, так и продолжила стоять», — рассказал Валерий.

Местные жители все чаще стали замечать диких животных в поселке на Пушкарской улице, на 50 лет Октября, на Большой Дороге, Первомайской и в Северном микрорайоне.

Олег Медведев, руководитель районной ветеринарной станции, настоятельно рекомендует жителям не подкармливать диких зверей и не приближаться к ним.