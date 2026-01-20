В Рязани зафиксировали 8-балльные пробки

Утром во вторник, 20 января, заторы образовались на улицах Спортивная, Циолковского, Горького, Ленина, Собороная, Маяковского, Ленинского комсомола, Гагарина, Дзержинского, Есенина, Грибоедова, Каширина, также на Куйбышевском, Касимовском, Михайловском шоссе и т. д. Помимо этого, отмечены локальные пробки на улицах Новая, Весенняя, Высоковольтная, Горького, а также на Московском шоссе и пр.

В Рязани зафиксировали 8-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».

Фото: «Яндекс карты».