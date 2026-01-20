Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 109
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
758
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 458
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 443
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязани зафиксировали 10-балльные пробки
На Московском шоссе, Октябрьской улице, улице Крупской, Касимовском, Муромском и Солотчинском шоссе, а также на Высоковольтной улице и улицах Есенина, Большой, Новосёлов и Зубковой наблюдаются затруднения в движении. Кроме того, проблемы с движением фиксируются на нескольких участках Окружной дороги, в том числе на её Северной и Южной частях.

В Рязани зафиксировали 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».

