В Рязани задержали пьяного мужчину, повредившего молотком машину соседки

В Рязани полицейские задержали мужчину, который повредил автомобиль своей соседки. 28-летняя женщина заметила, как кто-то бьет ее машину «Шкода» молотком, и сразу позвонила в полицию. Сотрудники полиции быстро прибыли на место и выяснили, что к повреждению автомобиля причастен 41-летний мужчина, который живет в том же доме. Он был пьян и ранее уже имел проблемы с законом из-за наркотиков. Как стало известно, у мужчины была старая обида на соседку после незначительной ссоры в конце прошлого года. В состоянии алкогольного опьянения он решил отомстить и повредил ее машину. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Мужчина пытался сбежать, но полицейские быстро его поймали.

