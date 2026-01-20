В Рязани врачи скорой приняли роды в машине

Инцидент произошел в начале Нового года. Схватки у 19-летней рязанки начались поздно вечером, она обратилась к соседке, которая помогла ей вызвать скорую. Девушку госпитализировали из подъезда дома. В машине скорой она начала рожать. Ребенок появился на свет на улице Есенина. «Ситуация была не самой простой. Под угрозой находились жизни и матери, и ребенка. Мы очень старались и справились. Малышка родилась — хорошая, доношенная, весом более 3 килограммов. Сразу закричала. Маме и девочке мы оказали всю необходимую помощь и в удовлетворительном состоянии отвезли в роддом», — говорит Оксана Никушина, врач реаниматолог-анестезиолог.

В Рязани врачи скорой приняли роды в машине. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в начале Нового года. Схватки у 19-летней рязанки начались поздно вечером, она обратилась к соседке, которая помогла ей вызвать скорую. Девушку госпитализировали из подъезда дома. В машине скорой она начала рожать.

Ребенок появился на свет на улице Есенина.

«Ситуация была не самой простой. Под угрозой находились жизни и матери, и ребенка. Мы очень старались и справились. Малышка родилась — хорошая, доношенная, весом более 3 килограммов. Сразу закричала. Маме и девочке мы оказали всю необходимую помощь и в удовлетворительном состоянии отвезли в роддом», — говорит Оксана Никушина, врач реаниматолог-анестезиолог.