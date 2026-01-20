В Рязани начали поиски 35-летнего жителя Свердловской области

Пропал 35-летний Кишкин Роман Владимирович, житель города Арамиль Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ПСО «Лиза Алерт», он может находиться в Рязани и Рязанской области. Его местонахождение неизвестно с 12 января 2026 года. Среди отличительных примет: рост 185 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные сапоги-дутыши и серую шапку. Также уточняется, что с собой он имел два черных рюкзака и такого же цвета дорожную сумку. Если есть какая-то информация, отряд просит связаться с инфоргом Юлией: +7 (922) 214-45-27.

Пропал 35-летний Кишкин Роман Владимирович, житель города Арамиль Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ПСО «Лиза Алерт», он может находиться в Рязани и Рязанской области.

Его местонахождение неизвестно с 12 января 2026 года.

Среди отличительных примет: рост 185 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные сапоги-дутыши и серую шапку.

Также уточняется, что с собой он имел два черных рюкзака и такого же цвета дорожную сумку.

Если есть какая-то информация, отряд просит связаться с инфоргом Юлией: +7 (922) 214-45-27 .

Фото: Лиза Алерт.