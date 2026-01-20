В России начал действовать запрет на выезд детей без загранпаспорта
С 20 января 2026 года несовершеннолетние граждане России больше не смогут выезжать за границу по свидетельству о рождении. Теперь для поездок в другие страны детям необходимо будет оформлять заграничный паспорт, сообщили в Министерстве внутренних дел России. В МВД уточнили, что свидетельство о рождении исключается из перечня документов, позволяющих несовершеннолетним пересекать государственную границу. С указанной даты выезд из России и въезд в страну для детей станет возможным исключительно при наличии заграничного паспорта.
