В ГД призвали запретить «Дом дракона» и «Рыцаря семи королевств»

В интервью для News.ru депутат подчеркнул, что данные шоу активно распространяют чуждую и деструктивную идеологию. «Семь ложных богов, которым там молятся персонажи, — это прямая пародия на веру, внедрение в сознание, особенно молодежи, идеи, что любое многобожие и идолопоклонство имеют право на существование», — заявил Иванов.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил запретить в России трансляцию сериалов, созданных на основе произведений Джорджа Р. Р. Мартина, включая «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств». Об этом сообщили «Известия».

Депутат подчеркнул, что зрители франшизы воспринимают дракона как символ силы и величия, тогда как в христианской традиции это существо ассоциируется со злом, которое в конце концов побеждает добро. Поэтому он предложил рассмотреть запрет на показ обоих проектов на территории России.