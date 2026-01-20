У рязанки сын погиб в зоне СВО, ей отказывали в выплате

У рязанки сын погиб в зоне СВО, ей отказывали в выплате. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что женщина писала заявление о получении материальной помощи, но ей отказали. Причиной стало отсутствие сведений, подтверждающих гибель сына при выполнении задач на СВО.

После вмешательства прокуратуры женщине выплатили один миллион рублей.