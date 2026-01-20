Рязань
Специалисты рассказали о серьезном побочном эффекте «Оземпика»
У людей, пытающихся похудеть, был обнаружен побочный эффект от популярного препарата «Оземпик». Специалисты установили, что у некоторых пользователей возникает «оземпическая шея». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Также появились термины «оземпические ноги», «оземпическое лицо» и «оземпические ягодицы» — дряблость кожи на теле из-за быстрой потери жира.