Специалисты рассказали о серьезном побочном эффекте «Оземпика»

Термин «оземпический эффект» описывает дряблость и морщины кожи шеи после значительной потери веса, вызванной препаратом «Оземпик». Ранее это связывали со старением, но теперь эффект чаще встречается у его потребителей. При этом медики отмечают, что увлажняющие кремы не устраняют этот побочный эффект и требуют в дальнейшем хирургического вмешательства или косметологических процедур.

У людей, пытающихся похудеть, был обнаружен побочный эффект от популярного препарата «Оземпик». Специалисты установили, что у некоторых пользователей возникает «оземпическая шея». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Также появились термины «оземпические ноги», «оземпическое лицо» и «оземпические ягодицы» — дряблость кожи на теле из-за быстрой потери жира.