Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для 2026 года
Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для получения аттестата и поступления в вузы в 2026 году.
Для получения аттестата:
- русский язык: не менее 24 баллов;
- математика базового уровня: сдача экзамена.
Для поступления в вузы:
- русский язык: 36 баллов;
- обществознание: 42 балла;
- информатика: 40 баллов;
- география: 37 баллов;
- биология, физика, химия: 36 баллов;
- история, литература: 32 балла;
- математика профильного уровня: 27 баллов;
- иностранные языки: 22 балла.