Роскомнадзор за год удалил более 1100 материалов о чайлдфри

Роскомнадзор за год заблокировал более 1100 материалов с пропагандой отказа от деторождения. Статистику ведомство впервые подвело после вступления в силу закона о запрете пропаганды чайлдфри, который начал действовать в ноябре 2024 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя РКН.

С момента принятия закона материалы удалили в российских и зарубежных соцсетях, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram.

Основатель юридической компании Future Legal Павел Катков отметил, что более 1000 заблокированных материалов — незначительное число по сравнению с другими категориями запрещенного контента. По его словам, тема чайлдфри остается узкой и затрагивает ограниченную аудиторию.