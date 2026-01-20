Пять китайских кроссоверов покинули российский рынок в 2026 году

По информации издания, Geely Atlas теперь доступен только с двухлитровым двигателем мощностью 200 л. с. и полным приводом, цена от 3,76 млн рублей. Скоро вернется переднеприводная версия с менее мощным мотором. Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition выведен из модельного ряда, а стандартный Tiggo 4 заменен на российскую Tenet T4. BAIC удалил прайс-листы на X35 и X7 с сайта. Планируется запуск полноприводных версий в 2027 году.

В начале 2026 года с российского рынка исчезли пять китайских кроссоверов, произведенных компаниями Geely, Chery, Bestune и BAIC. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «журнал Авто. ру».

По информации издания, Geely Atlas теперь доступен только с двухлитровым двигателем мощностью 200 л. с. и полным приводом, цена от 3,76 млн рублей. Скоро вернется переднеприводная версия с менее мощным мотором. Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition выведен из модельного ряда, а стандартный Tiggo 4 заменен на российскую Tenet T4.

BAIC удалил прайс-листы на X35 и X7 с сайта. Планируется запуск полноприводных версий в 2027 году. Bestune T77 исчез с сайта из-за предстоящей обновленной версии, выпуск которой запланирован на 2026 год.