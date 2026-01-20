Politico: Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе

Белый дом не планирует встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Politico. По словам эксперта по внешней политике из Республиканской партии, нежелание организовать встречу исходит именно из администрации Трампа. Он отметил, что Зеленский всегда был заинтересован в диалоге с Трампом, так как считает, что потенциальные выгоды от общения перевешивают возможные риски. В то же время, президент США ранее высказывался о Зеленском как о препятствии на пути к урегулированию конфликта, с чем согласились в Кремле. Однако украинский лидер отверг эти обвинения.

