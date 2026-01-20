На заседании рязанского суда по делу Петиной допросили еще одного фигуранта дела

20 января в Советском районном суде Рязани допросили Дмитрия Печникова, директора нескольких компаний, по делу экс-сенатора Ирины Петиной. Печников рассказал, что весной 2017 года узнал от директора ООО «Орбита» Алексея Анисимова о необходимости отдавать «откаты» министру Петиной за госконтракты и согласился, чтобы сохранить бизнес. После знакомства Печникова с Петиной Анисимов перестал выходить на связь. После посредником стал бизнесмен Канунников, который требовал откат 15% на Петину и 5% себе. С 2018 по 2021 годы Печников передал Канунникову 42 млн для Петиной. Петина допросила Печникова и назвала его показания ложью. Заседание отложено на 27 января.

20 января в Советском районном суде Рязани прошло заседание по делу экс-сенатора и бывшего заместителя министра здравоохранения региона Ирины Петиной, на котором допросили Дмитрия Печникова, директора компаний ООО «Медгрупп», «Медторг», «Медресурс» и «Экспресс Мед». Об этом пишет «МедиаРязань».

По словам Печникова, весной 2017 года он встретился с директором ООО «Орбита» Алексеем Анисимовым, который сообщил ему о необходимости «отката» с госконтрактов в министерство здравоохранения, а именно к Ирине Петиной. Печников согласился на эти условия, так как ему было сказано, что в противном случае он рискует потерять рынок. Вскоре после этого Анисимов организовал встречу Печникова с Петиной, на которой не обсуждались никакие конкретные вопросы: состоялось лишь знакомство. Позже Анисимов перестал отвечать на звонки.

В сентябре 2017 года Печников встретился с бизнесменом Канунниковым, который сообщил, что теперь он будет посредником в схеме. Канунников озвучил условия: откат в 15% от закупок для Петиной и 5% лично ему. В ноябре состоялась первая закупка перчаток, и Канунников передал Печникову флешку с техзаданием, где были прописаны выгодные позиции для его компании. По словам Печникова, с марта 2018 года по декабрь 2021 года он передал Канунникову 42 миллиона рублей для Петиной. Встречи проходили У ТЦ «Атрон» или в офис Печникова.

Печников также отметил, что ему известно о подобной схеме откатов, применяемой фирмой Людмилы Кондратьевой. А Ирина Петина, в свою очередь, допросила Печникова и назвала его показания выдумкой.

Следующее заседание по делу назначено на 27 января.

Напомним, Ирина Петина обвиняется в получении взяток от поставщиков медизделий в различные учреждения здравоохранения региона — от психбольниц до роддомов. Общая сумма составила свыше 140 миллионов.

По версии следствия, часть денег она передавала уже осужденному по другому делу о взятках бывшему вице-губернатору Игорю Грекову.

Ранее Петина заявила, что ее обвиняют во взятках с несостоявшихся госконтрактов.

Подробнее об уголовном деле можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.