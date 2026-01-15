Петина заявила, что ее обвиняют во взятках с несостоявшихся госконтрактов

В четверг, 15 января, продолжилось рассмотрение документов по уголовному делу. Прокурор зачитывал материалы по контрактам, с которых, по версии следствия, бывшая чиновница получала взятки. Контракты заключались с директором компании «Экспрессмед» Печниковым. Он осуществлял поставку лабораторных материалов для реактивов, медицинских перчаток, дезинфицирующих средств и других изделий медицинского назначения.

В Советском районном суде обвиняемая в получении взяток с госконтрактов по поставке медоборудования экс-чиновница Ирина Петина заявила, что письменные доказательства стороны обвинения не доказывают ее вины. На судебном заседании была корреспондент РЗН. инфо.

В четверг, 15 января, продолжилось рассмотрение документов по уголовному делу. Прокурор зачитывал материалы по контрактам, с которых, по версии следствия, бывшая чиновница получала взятки.

Контракты заключались с директором компании «Экспрессмед» Дмитрием Печниковым. Он осуществлял поставку лабораторных материалов для реактивов, медицинских перчаток, дезинфицирующих средств и других изделий медицинского назначения. Суммы контрактов в основном не превышали 200-300 тысяч рублей, однако были и договоры стоимостью два миллиона.

Петина выразила свое мнение по поводу озвученного.

Она обратила внимание, что среди материалов есть госконтракты, по которым отсутствуют платежные поручения, или сумма оплаты не превышает 10% от изначальной суммы контракта. Есть и возвраты денежных средств.

«То есть эти контракты расторгнуты? Как это доказывает мою вину в получении взятки? Кто мне их давал? За что?» — задавала вопросы Петина.

Сторона обвинения обратила внимание, что сейчас в суде «не прения сторон» и попросила Петину прекратить озвучивать свою позицию. Однако судья позволила обвиняемой продолжить.

Петина заметила, что некоторые из контрактов были заключены спустя полгода ее перехода на другую должность не в Рязанской области. Другие лишь частично оплачены в конце 2022 года.

«Как это связано со мной? Что эти письменные материалы доказывают? Что Печников не исполнял контракты? Почему его вообще не внесли в реестр недобросовестных подрядчиков? Прошу обратить внимание, что письменные доказательства не доказывают моей вины», — возмутилась подсудимая.

Напомним, Ирина Петина обвиняется в получении взяток от поставщиков медизделий в различные учреждения здравоохранения региона — от психбольниц до роддомов. Общая сумма составила свыше 140 миллионов.

По версии следствия, часть денег она передавала уже осужденному по другому делу о взятках бывшему вице-губернатору Игорю Грекову.

На заседаниях защита Петиной дважды требовала отвод судьи. Им в этом отказали.

