На нескольких улицах Рязани отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 20 января. Как уточняется, электроэнергия пропала в 11:55 из-за технологических нарушений. Электричества нет на следующих улицах: Кальное; Панферовский переулок; Касимовское шоссе; Большая; Советской Армии; Быстрецкая. По данным пресс-службы электросетей в телеграме, света нет и по адресам: Новоселов; Касимовский переулок; Окская улица; Бульварный 2-й проезд. По данным РГРЭС, восстановить подачу ресурса в дома планируется в течение четырех часов с момента отключения.