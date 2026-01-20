Рязань
На нескольких улицах Рязани отключили свет
На нескольких улицах Рязани отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 20 января.

Как уточняется, электроэнергия пропала в 11:55 из-за технологических нарушений.

Электричества нет на следующих улицах:

  • Кальное;
  • Панферовский переулок;
  • Касимовское шоссе;
  • Большая;
  • Советской Армии;
  • Быстрецкая.

По информации пресс-службы электросетей в телеграме, света нет и по адресам:

  • Новоселов;
  • Касимовский переулок;
  • Окская улица;
  • Бульварный 2-й проезд.

По данным РГРЭС, восстановить подачу ресурса в дома планируется в течение четырех часов с момента отключения.