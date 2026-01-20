МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
До конца суток 20 января на территории Рязанской области местами сохранится гололедица, изморозь, туман с видимостью 500-800 метров. Плохая погода сохранится ночью и в первой половине дня 21 января.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Его разместили на сайте регионального ведомства.
