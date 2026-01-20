МЧС получило право отражать атаку беспилотников

«С сегодняшнего дня начали действовать сразу несколько поправок. Специалисты МЧС России теперь могут пресекать функционирование беспилотных аппаратов, чтобы защитить силы и средства ведомства, население и объекты. Для этого разрешено подавлять и преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками», — говорится в сообщении.

Федеральный закон, дающий сотрудникам МЧС России полномочия останавливать работу беспилотных летательных аппаратов для защиты объектов и граждан, вступил в силу. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Соответствующий документ подписал Владимир Путин в конце июля 2025 года.

«С сегодняшнего дня начали действовать сразу несколько поправок. Специалисты МЧС России теперь могут пресекать функционирование беспилотных аппаратов, чтобы защитить силы и средства ведомства, население и объекты. Для этого разрешено подавлять и преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками», — говорится в сообщении.

Указывается, что полномочия распространяются на сотрудников федеральной противопожарной службы и специалистов аварийно-спасательных формирований, ответственных за гражданскую оборону. Главы субъектов федерации смогут вводить планы гражданской обороны по рекомендациям МЧС России. Также предусмотрены механизмы финансовой поддержки регионов на проведение мероприятий по гражданской обороне в экстренных ситуациях.