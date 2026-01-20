Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 150
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
768
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 509
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 473
МЧС получило право отражать атаку беспилотников
«С сегодняшнего дня начали действовать сразу несколько поправок. Специалисты МЧС России теперь могут пресекать функционирование беспилотных аппаратов, чтобы защитить силы и средства ведомства, население и объекты. Для этого разрешено подавлять и преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками», — говорится в сообщении.

Федеральный закон, дающий сотрудникам МЧС России полномочия останавливать работу беспилотных летательных аппаратов для защиты объектов и граждан, вступил в силу. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Соответствующий документ подписал Владимир Путин в конце июля 2025 года.

Указывается, что полномочия распространяются на сотрудников федеральной противопожарной службы и специалистов аварийно-спасательных формирований, ответственных за гражданскую оборону. Главы субъектов федерации смогут вводить планы гражданской обороны по рекомендациям МЧС России. Также предусмотрены механизмы финансовой поддержки регионов на проведение мероприятий по гражданской обороне в экстренных ситуациях.