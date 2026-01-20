LG зарегистрировала в РФ связанный с телевизорами товарный знак

Отмечается, что заявка на товарный знак Nano Detail Enhancer подана в ноябре 2025 года и зарегистрирована в январе 2026 года. Относится к 9 классу МКТУ (телевизоры, дисплеи), срок действия до 28 ноября 2035 года. 16 января 2026 года подана заявка на Hyper Radiant Color Tech, который также относится к 9 классу, включая программное обеспечение.