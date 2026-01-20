LG зарегистрировала в РФ связанный с телевизорами товарный знак
Отмечается, что заявка на товарный знак Nano Detail Enhancer подана в ноябре 2025 года и зарегистрирована в январе 2026 года. Относится к 9 классу МКТУ (телевизоры, дисплеи), срок действия до 28 ноября 2035 года. 16 января 2026 года подана заявка на Hyper Radiant Color Tech, который также относится к 9 классу, включая программное обеспечение.
Южнокорейская компания LG официально зарегистрировала в России торговый знак Nano Detail Enhancer и также подала заявку на регистрацию нового товарного знака под названием Hyper Radiant Color Tech. Об этом сообщило издание ТАСС.
