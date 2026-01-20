Рязань
Китай в 2025 году увеличил на 51% импорт алюминия из РФ
В 2025 году Китай нарастил импорт первичного алюминия на 51%, достигнув отметки в $5,71 млрд, по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

За прошлый год КНР импортировала около 2,16 млн тонн алюминия из России по средней цене LME $2,65 тыс. за тонну, что на 33% больше, чем в 2023 году. Импорт рафинированной меди вырос на 85% до $4,21 млрд, что соответствует 422 тыс. тонн по цене $9,97 тыс. за тонну. Поставки медного концентрата из Быстринского ГОКа увеличились вдвое до $3,22 млрд. В то время как импорт необработанного никеля вырос на 73% до $1,36 млрд, а никелевой руды и концентрата сократился на 11% до $284 млн.